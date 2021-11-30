7'nci kattan düşen liseli Çınar, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Haberler
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7'nci kattan düşen liseli Çınar, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Güncel
7'nci kattan düşen liseli Çınar, gözyaşlarıyla toprağa verildi

SAMSUN'da, 7'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden liseli Çınar Güldoğan (14), toprağa verildi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - SAMSUN'da, 7'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden liseli Çınar Güldoğan (14), toprağa verildi. Baba Haydar Güldoğan, cenazede "Oğlum bu sana yakışmadı, seni nasıl kara toprağa vereceğim?" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, dün akşam Atakum ilçesindeki Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Çınar Güldoğan, henüz bilinmeyen nedenle 7'nci kattaki evlerinin penceresinden zemine düştü. Haydar Güldoğan, bir süre sonra oğlunun odasında olmadığını ve pencerenin açık olduğunu fark etti. Pencereden aşağı baktığında oğlunu yerde hareketsiz yatarken gören baba Güldoğan, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Çınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇINAR'IN BABASI: SENİ BÖYLE Mİ GÖNDERECEKTİM?

Çınar Güldoğan için bugün evlerinin önünde helallik alındı. Özel okulda öğretmenlik yapan baba Haydar Güldoğan ile anne Neslihan Güldoğan, bu sırada fenalaştı. Haydar Güldoğan, "Oğlum bu sana yakışmadı. Ben seni böyle mi gönderecektim? Oğlum seni nasıl kara toprağa vereceğim?" diyerek oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. Derecik Mezarlığı'na getirilen Çınar'ın cenazesine aile ve yakınlarının yanı sıra Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Çınar'ın okul arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Çınar Güldoğan'ın cenazesi, toprağa verildi.


- Samsun
7'nci kattan düşen liseli Çınar, gözyaşlarıyla toprağa verildi

7'nci kattan düşen liseli Çınar, gözyaşlarıyla toprağa verildi

7'nci kattan düşen liseli Çınar, gözyaşlarıyla toprağa verildi

7'nci kattan düşen liseli Çınar, gözyaşlarıyla toprağa verildi

7'nci kattan düşen liseli Çınar, gözyaşlarıyla toprağa verildi

7'nci kattan düşen liseli Çınar, gözyaşlarıyla toprağa verildi

7'nci kattan düşen liseli Çınar, gözyaşlarıyla toprağa verildi

7'nci kattan düşen liseli Çınar, gözyaşlarıyla toprağa verildi

7'nci kattan düşen liseli Çınar, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Son dakika haber! 7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Son dakika haber! 7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Son Dakika Haberleri

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