5 Bin Kişi Semazenler Eşliğinde Osmanlı Usulü İftar Açtı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tarihi Şehreküstü Şıh Meydanında 5 bin vatandaş iftar sofralarında buluştu. Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen iftarda Camisi, kasteli, tarihi Gaziantep evleri ve Şıh Meydanı atmosferinde vatandaşlar tasavvuf müziği sema gösterileri şerbet ikramları, dualar ve ilahiler eşliğinde Osmanlı usulü iftar açtı.

Şahinbey Belediyesi aynı zamanda Ramazan ayı süresince binlerce aileye çat kapı ziyaretler yaparak erzak dağıtımını da yapmayı ihmal etmiyor.

Her ün 5 bin kişinin Şıh Meydanında iftar açtığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Mübarek Ramazan Ayı içerisinde 6 bin metrekarelik Şıh Meydanımızda, her gün 5 bin vatandaşımıza burada iftar veriyoruz. Kapımız herkese açık. Tüm hemşehrilerimizi, davet ediyoruz. Birlikte iftar açmanın bereketini, rahmetini ve huzurunu vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istiyoruz. Burası Gaziantep'in tarihi dokusunun tam kalbi olan bir yer. Camimiz, kastelimiz, tarihi Antep evlerimiz ve meydanımız ile burada güzel bir atmosfer var. Bu vesile ile herkesin Ramazan Ayı'nı tekrar kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA