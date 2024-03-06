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Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: 2 Iraklı Şüpheli Gözaltına Alındı

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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 2 Irak uyruklu şüpheli, özel harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terör Suçları ile Mücadelede DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 Irak uyruklu şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat destekli şafak operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yozgat Irak Yargı Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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