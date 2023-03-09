Yangına uykuda yakalanan ve 4 yaşındaki çocuğu balkondan atan o aile konuştu

Bursa'da elektrik kontağından çıkan yangına uykuda yakalanan anne ve 4 yaşındaki çocuğu, jandarma personeli ve komşuları tarafından son anda kurtarılırken o aile ve onları kurtaran komşuları İHA'ya konuştu.

Bursa'da elektrik kontağından çıkan yangına uykuda yakalanan anne ve 4 yaşındaki çocuğu, jandarma personeli ve komşuları tarafından son anda kurtarılırken o aile ve onları kurtaran komşuları İHA'ya konuştu.

Olay, merkez Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Emel Zeydan Becruk ve 4 yaşındaki oğlu Mohommed Velid Becruk'un yaşadığı 11 katlı binanın 4.katındaki yaşadıkları evde elektrik kontağından yangın çıktı.

Anne ve çocuğu uykuda oldukları için çıkan dumanlar nedeniyle etkilenirken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve İpekyolu Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen jandarma, vatandaşların yardımıyla 4 yaşındaki çocuğu balkondan bir alt katın balkonuna doğru ulaştırıp kurtarırken; kapının kırılmasıyla birlikte anne de son anda jandarma ve site yönetimini tarafından kendi sırtlarında taşınarak kurtarıldı. Olay sonrası 2 jandarma personeli, site görevlisi, anne ve çocuğu dumandan etkilenirken ilk müdahalelerin ardından Şehit Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Tedavileri tamamlanan aile, site görevlisi ve 2 jandarma personeli taburcu oldu.

Öte yandan o esnada diğer çocuğu Nasır Becruk'un okulda, eşi Ahmed Becruk'un ise işte olduğu öğrenildi.

İşte olduğunu söyleyen baba Ahmed Becruk, "İşteydim duyunca hemen arabaya bindim ve geldim. Geldiğimde jandarma personeli, komşular ve site yönetimi ailemi çıkardı. Kapıyı kırarak zorla açtılar. Çocuğumu balkondan alt kata bırakarak kurtardılar, eşimi ise kapıyı kırarak kurtardılar. Çok şükür ki durumları şuanda iyi. Sadece evde maddi hasar oluştu" dedi.

4 yaşındaki çocuğu mecburen balkondan alt kata bırakarak tuttuklarını söyleyen site görevlisi Emrah Kaputsuz,"Bloğumuzdaki bir dairede yangın çıktı. Bir kadın ile bir çocuk yangına uykuda yakalanınca ve içeride mahsur kaldı. Jandarma personeliyle birlikte önce balkondan çocuğu aldık daha sonra ise çelik kapıyı kırarak kadını kurtardık. Kurtardıktan sonra insan gurur duyuyor şükrediyor. Çocuğu balkondan aldık ama mecburduk. Üst kattan alt kata çocuğu bıraktılar öyle aldık. Jandarma personeli ve karakol komutanı kadını kurtardı o sırada dumandan etkilenince ben kadının omzundan tuttum ve hep birlikte çıktık" dedi.

Anne ve çocuğun kurtarılma anına ait o anlar kameraya yansıdı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA