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Yalova'da Motosikletle Cip Çarpıştı: 1 Yaralı

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Yalova'da meydana gelen trafik kazasında motosikletle cip çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yalova'da motosikletle cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Koçal Caddesi'nde sürücüsününü kimliği öğrenilemeyen 34 DAV 238 plakalı Opel marka cip, heykel istikametinde u dönüş yaptığı sırada motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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