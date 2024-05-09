Van-Erciş Karayolunda Hafif Ticari Kamyonetin Takla Atması Sonucu 6 Kişi Yaralandı

Van-Erciş karayolunda hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Tasmalı Geçidi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FA 6015 plakalı Ford Connetc Tourne marka hafif ticari kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN