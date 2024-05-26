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Turgutlu'da Metruk Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çevre binalara sıçramaması olası bir faciayı önledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde metruk ahşap bir binada çıkan yangın korkuttu.

Yangın, dün gece saat 03.00 sıralarında Turgutlar Mahallesi Kavak Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ahşap binanın tamamı alevlere teslim oldu. Mahallede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, alevlerin çevre binalara sıçramaması olabilecek bir faciayı önledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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