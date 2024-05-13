Tokat'ta akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bıçakla okul bahçesine girdi. Durumu fark eden öğretmenler öğrencileri okul içine alıp kapıları kilitlerken, şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gazipaşa İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Ömer Çelik, elinde bıçakla okula girmek istedi. Okul bahçesinde elinde bıçakla şahsı gören öğretmenler tedbir amaçlı öğrencileri okul binasına alarak, kapıları kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Çelik'i etkisiz hale getirdi.

Aynı şahsın geçtiğimiz yıl da aynı okulda aynı eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Veliler, çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, okullarda güvenlik görevlisi olması gerektiğini söyledi. - TOKAT