Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 5'i tutuklandı. - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli şahıstan 5'i uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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