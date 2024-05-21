Tanımadığı genci parkta öldüren sanık: "'Niye bakıyorsun lan' diyerek bana küfür etti"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde tanımadığı genci bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Maktulü daha önce tanımadığını söyleyen sanık, "Şahıs 'Niye bakıyorsun lan' diyerek bana küfür etti. Şahıs beni ölümle tehdit ederek saldırdı. Ben kendimi savundum, şahsın yaralandığını hiç düşünmedim. Öldüğünü sonradan öğrendim" dedi.

Olay, 23 Temmuz 2023 gece saatlerinde Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Mimar Sinan Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta Kaptan Kırdudu ile Murat E. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, Kırdudu darp edilip bıçaklandı, olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı. Sağlık ekiplerince Kırdudu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayet büro dedektifleri, zanlıyı yakalamak için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede bir şüphelinin üzerinden kan damladığını gördü. Görüntülerden yola çıkarak kan damlalarını takip eden ekipler, olayı gerçekleştiren zanlıyı yakaladı. İfadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ölen şahıs bana, 'Niye bakıyorsun lan' diyerek küfür etti"

Olaya ilişkin ilk celse Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Murat E., taraf avukatları ve aileler katıldı. Yaşananları anlatan Murat E., "Olay tarihinde gece saatlerinde parkta tek başıma oturuyordum. Alkol satın almıştım ancak henüz içmemiştim. Parkta otururken arkamdan bir ses geldi. Arkama baktığımda birinin geçtiğini fark ettim. Ölen şahıs bana, 'Niye bakıyorsun lan' diyerek küfür etti. Gayri ihtiyari baktığımı söyledim ancak adını sonradan öğrendiğim Kaptan bana yine küfür etti. Alkollü ve çok sinirliydi. Başıma dikilmeye başladı ve yine aynı şekilde 'Neden bakıyorsun?' diye küfür etmeye devam etti. Banan kafa atmaya çalışarak, 'Seni öldürürüm' dedi. Kafa atmaya çalışınca ben eğildim Kaptan'ın üzerine parke düştü ve kalkar kalkmaz elindeki bir şeyi bacağıma doğru savurdu. Acı hissettim. Kaptan üzerime çullandı, bu esnada elinde bıçak olduğunu anladım. Ben altta kaldım, boğuşmaya başladık, kendisini sürekli itekledim ve bıçağı almaya çalıştım. Bıçağı da şahsa doğru itekliyordum. Kaptan, 'Seni öldürürüm' demeye devam ediyordu. Ben ölen şahsın kolunu sırtına doğru büktüm ve bıçağı almaya başardım. Devamında hemen oradan kaçtım. Çok korkmuştum" diye konuştu.

"Öldürme kastım yoktu, ben kendimi savundum, şahıs beni ölümle tehdit etti ve yaraladı"

Olay sonrası yaşananları anlatan Murat E., "Ağzımda inanılmaz bir kuruluk hissi oluştu, yakındaki camiye elimdeki bıçakla geçtim. Camide elimdeki bıçağın bana ait bıçak olduğunu fark ettim. Benim bıçağım normalde çantamda duruyordu. Bıçağı nasıl elime aldım bilmiyorum. Tahminimce ölen şahıs bana kafa atmaya çalışıp düştüğünde çantamdan bıçağım düştü. Şahıs da bu bıçağı alarak bana hamle yaparak kullandı. Camide elimdeki bıçağın bana ait olduğunu fark edince attım. Eve gidecekken cep telefonumun üzerimde olmadığını fark ettim. Olay yerinde düştüğünü düşündüm. Telefonu almak için olay yerine gittiğimde şahıs yerde oturuyordu. Telefonumu aldıktan sonra olay yerinden ayrıldım ve evime gittim. Şahsın olay esnasında bu kadar ciddi şekilde yaralandığını fark etmedim, hatta yaralandığını dahi hiç düşünmedim. Evde kendi kendime bacağımı tedavi etmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, kanama durmadı. Bunun üzerine ertesi gün akşam üstü hastaneye gittim, düşerek yaralandığımı söyledim. Bacağıma dikiş atıldı ve eve döndüm. 1 gün sonra da polisler eve geldi ve şahsın öldüğünü söyledi. Öldürme kastım yoktu, ben kendimi savundum, şahıs beni ölümle tehdit etti ve yaraladı. Şahsı tanımam herhangi bir husumetimde yoktur" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.