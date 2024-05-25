Suriyeli Kadın Otel Çıkışında Doğum Yaptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otelde kalan Suriyeli kadın otel çıkışında sancısı tutunca, kapının önünde doğum yaptı.

Çerkezköy'ün Güveniş Caddesi üzerindeki bir otelde kalan Suriyeli kadın otel çıkışında, kapının önünde doğum yaptı. Eşi S.A. ile birlikte geçici konaklama statüsünden otelde kalan Suriye uyruklu R.J. (23) isimli kadın otel çıkışında sancısı tutunca bağırarak kendini yere bıraktı.

Kadının çığlıklarına vatandaşlar koşarken, otel yanındaki esnafın haber vermesiyle birlikte olay yerine ilk olarak Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünden görevli kadın polis memuru geldi. Kadın polis memurunun ilk müdahalesinin ardından 112 sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 ekipleri tarafından otelin önünde doğum gerçekleşti. Sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren kadın daha sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suriyeli ailenin, dünyaya gelen kız çocuğuna ise ilk müdahaleyi yapan kadın polis memurunun ismi olan Gonca ismini vereceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ