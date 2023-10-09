Sultangazi'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, düğün konvoyunda bulunan M.Ç. havaya ateş etti. Görüntülerin, "Esentepe mahallesinde gelin alma merasiminde motosiklette bulunan kişi, silahla havaya ateş etti" şeklinde sosyal medyada paylaşılmasının ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 08.10.2023 tarihinde sosyal medya ortamlarında paylaşılan 'Esentepe mahallesinde gelin alma merasiminde motosiklette bulunan kişi, silahla havaya ateş etti' başlıklı görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede; görüntülerdeki şüphelinin M.Ç. olduğu belirlenmiş, bugün olayda kullandığı 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Açıklamada, M.Ç.'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirtildi. M.Ç. emniyette yapılan işlemlerin ardından "6136 Sayılı Ateşli Silah Kanuna Muhalefet" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.