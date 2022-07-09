İranlı şahsın kullandığı tırda 8 kilo metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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İranlı şahsın kullandığı tırda 8 kilo metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İranlı şahsın kullandığı tırda 8 kilo metamfetamin ele geçirildiSİVAS Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında 8 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İranlı şahsın kullandığı tırda 8 kilo metamfetamin ele geçirildi

SİVAS Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında 8 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri tarafından D-100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında İran uyruklu C.A. yönetimindeki 39 AA 573 plakalı İran tırında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, tırın ön kabini içerisinde 56 paket halinde 150-200 gramlık ambalajlara sarılı toplam ağırlığı 8 kilogram olan Metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında tahkikata başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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