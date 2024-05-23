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Sinop'ta 17 Milyar TL Haksız Kazanç Sağlayan Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon sonucunda, 11 ilde bin 218 kişiden 17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen dolandırıcılık çetesi çökertildi. 43 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü operasyonla 11 ilde bin 218 kişiden 17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen dolandırıcılık çetesi çökertildi. Yapılan operasyonlarda 43 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon sonucunda, "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kazanılan mal varlığı değerini aklama" suçlarına karışan şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında, İstanbul, İzmir, Diyarbakır başta olmak üzere 11 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. "Forex Yatırım ve yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekenin, bin 218 kişiden yaklaşık 17 milyar TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İlk etapta 32 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devamında toplamda 43 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 milyon TL değerindeki 14 araç ve 14 gayrimenkul, 425 adet banka hesabı, 69 adet kripto varlık cüzdanına el konuldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 360 bin 600 euro, 320 bin 650 Türk lirası, bin dolar, 1 adet tabanca, 1 adet kripto varlık soğuk cüzdan, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 43 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 20'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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