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Son dakika haberleri: Selde kaybolan 22 yaşındaki gencin amcası konuştu: "Babasını hacca yolcu etmek için köye geldi"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Selde kaybolan 22 yaşındaki gencin amcası konuştu: "Babasını hacca yolcu etmek için köye geldi" Kastamonu'nun Küre ilçesinde babasını hacca yolcu etmek için köye gelen 22 yaşındaki genç taşan derede sele kapılarak gözlerden kayboldu.

Selde kaybolan 22 yaşındaki gencin amcası konuştu: "Babasını hacca yolcu etmek için köye geldi"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde babasını hacca yolcu etmek için köye gelen 22 yaşındaki genç taşan derede sele kapılarak gözlerden kayboldu. Bölgeye gönderilen çok sayıda arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için köye gelen Recep Bakırcı (22), sağanağın ardından Uzunöz deresinin taşmasıyla gözlerden kayboldu. Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ile ANDA ekipleri, Uzunöz deresinde ve bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Orman işçisi olarak çalışan 22 yaşındaki gencin dedesi Salih ile amcası Yaşar Bakırcı, arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı köyde gözyaşları içinde bekleyişini sürdürüyor.

"Babasını hacca yolcu etmek için geldi"

Amcası Yaşar Bakırcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada ormanda çalışmak için geldi. En son gördüğümüzde de babasını hacca yolcu etmek için geldi perşembe günü. Telefonu buralarda çekmiyordu ulaşamadık. Dün haberini aldık karakol bizi aradığında. Koştuk geldik buraya sağ olsun devletimiz hep burada. Sele gidenin bizim çocuğumu olarak yorumluyoruz. Burada başka kaybolan yok bir kişi de sele gittiğini görmüş 25-30 metre mesafeden" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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