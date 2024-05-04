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Sarıyer'de drift atan sürücü yakalandı

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Sarıyer'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücü, drift atarken görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda sürücüye idari para cezası ve ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Sarıyer'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı. Yakalanan sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulanarak, ehliyeti 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 29 Nisan'da bir şahsın drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ilişkin görüntünün paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde Sarıyer Zekeriya yolu üzerinde aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsünün C.Ö.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanan araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü C.Ö.T.'nün sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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