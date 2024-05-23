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Samsun'da Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: 1 Ölü

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, husumetlisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlı ise polise teslim oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, husumetlisi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çınarlık Mahallesi Çarşamba Havalimanı yolunda Beytul Köksal (39) ile aralarında husumet bulunan A.K. (38) karşılaştı. İki kişi arasında çıkan tartışmanın ardından A.K, yanında bulunan tabancayla Beytul Köksal'a ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Beytul Köksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ile olay yeri ve JASAT ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma yaptı.

Olay yerinden kaçan ve daha sonra Gelemen Polis Noktası'na teslim olan zanlı A.K., Dikbıyık Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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