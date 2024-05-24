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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu I.K.A.A. gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan DEAŞ şüphelisi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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