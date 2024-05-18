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Samsun'da Balık Avı Sırasında Akıntıya Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Bafra ilçesinde balık avı yaparken akıntıya kapılan bir kişi, denizde boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde ağdan balık alırken akıntıya kapılan bir kişi, denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Emenli Mahallesi Karaboğaz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaboğaz Gölü'nde balık yakalamak için ağ seren Ramazan Şensel, bir süre sonra göle girerek ağa takılan balıkları alırken akıntıya kapılarak denize sürüklendi. Yakında bulunan arkadaşının haber vermesi üzerine, bölge sakinleri tarafından denizden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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