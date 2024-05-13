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Samsun'da Aile İçi Kavga Sonucu Kayınbirader Bıçaklandı

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Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi, aile içi kavga sırasında tartıştığı kayınbiraderini bıçakla ağır yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan ise gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi aile içi kavga yüzünden tartıştığı kayınbiraderini bıçakla ağır yaralayıp hastaneye götürdü.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan oto kaporta ve boya işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi Mustafa B.(49) ile kayınbiraderi İsa T. (46) arasında aile içi mesele yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., İsa T.'yi sol göğsünden ve karnından bıçakla yaraladı. Mustafa B., bıçakladığı İsa T.'yi kendi aracıyla Gazi Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralanan İsa T., hastanede tedavi altına alındı.

Mustafa B. ise hastanede polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Mustafa B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Canik Kavga Olaylar Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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