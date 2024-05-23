Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması neticesinde 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde salı günü gece saatlerinde meydana gelen kazada, A.G. idaresindeki 54 B 0624 Kia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı yöne geçerek R.A. hakimiyetindeki 54 EG 536 Land Rover marka pikap ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan A.G, R.S, M.S, S.C, D.B. ile pikap sürücüsü R.A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen pikapla çarpıştığı anlar yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Sakarya Akyazı trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title