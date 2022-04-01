Polisten pazar yerinde dolandırıcılara karşı uyarı - Haberler

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Polisten pazar yerinde dolandırıcılara karşı uyarı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisten pazar yerinde dolandırıcılara karşı uyarı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde pazar yerinde polis ekipleri, vatandaşları ve esnafı dolandırıcılık konusunda uyararak; bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde pazar yerinde polis ekipleri, vatandaşları ve esnafı dolandırıcılık konusunda uyararak; bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarmak konusunda çeşitli uygulamalar ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Vatandaşların dolandırıcılara kanmamaları için internet ve görsel medya alanında yapılan uyarıların yanı sıra; polis ekipleri sokaklar ve meydanlara inerek vatandaşları yüz yüze dolandırıcılık konusunda uyarıyor. Vatandaşları dolandırıcıların ağından korumak için Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından ilçenin tek Semt Pazarı'nın giriş ve çıkışlarında bilgilendirmeler yapılıyor. Pazar esnafı ve vatandaşlar ise, bu uygulama ve uyarılardan çok memnun olduklarını ifade ederek polis ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Polisten pazar yerinde dolandırıcılara karşı uyarı

Polisten pazar yerinde dolandırıcılara karşı uyarı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Tekirdağ, Muratlı, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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