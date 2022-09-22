Park halindeki otomobil alev topuna döndü
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Park halindeki otomobil alev topuna döndü Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi Burhaniye'de araç yanınıBALIKESİR Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangında alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi
Burhaniye'de araç yanını
BALIKESİR Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangında alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Küçük Sanayi Caddesi üzerinde park halindeki S.Ş,'ye ait 80 ACP 981 otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili kapladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Metrelerce yükselen alevler mahalle sakinlerini korkuttu. Yanın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil yangın sonrasında kullanılamaz hale gelirken itfaiye yetkilileri konuyla ilgili soruşturma başlattı.