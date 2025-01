Oyuncu Zeynep Koçak, Bolu'dan aldığı acı haberle kahroldu

Türkiye, dün en acı günlerinden birini yaşadı. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında aralarında aileleriyle yarıyıl tatilini geçiren çocukların da olduğu 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

Faciada yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınları yasa boğuldu. Yakınlarını kaybedenler arasında oyuncu Zeynep Koçak'ın da olduğu öğrenildi.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile tanınan oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından Bolu'daki yangın faciasında en yakın arkadaşının ailesinden vefat edenlerin olduğunu duyurdu. Aldığı haberle yıkılan Koçak, yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.

"ŞOKUNU ATLATAMIYORUM"

Koçak, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Uyandım haberi gördüm. Story atıp 'vahşet' dedim. İhmalkarlığa isyan ettim ve Allah kaybı olan ailelere sabır versin dedim. 2 dakika sonra Ankara'dan en yakın arkadaşımın abisinin, eşinin ve çocuklarının yangında öldüğünü öğrendim. Aradım, 'cesetleri teslim aldık, konuşabilecek durumda değilim' dedi ve kapattı. Ben, benim gençliğim her şeyim arkadaşımdan telefonda bana böyle bir şey demesinin şokunu atlayamıyorum. Biz daha başka şeyler konuşuyor olmalıydık şu an. 'Allah yakınlarına sabır versin' anlamını yitirdi. Bir de 'Adalet yerini bulsun' anlamını yitirdi şu an benim için.''

KAYAK YAPMAYA DEVAM EDENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Zeynep Koçak, diğer paylaşımında yanan otelin olduğu bölgede kayak yapmaya devam edenlere tepki gösterdi.

Oyuncu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Film yazarken; "Bir insanın nasıl bir karakteri olduğunu gerçekten görmek için onu zor bir duruma sokun" derler... Tıpkı burada olduğu gibi bazıları orada birilerinin yandığını bilmesine rağmen hayatlarına devam ediyor. Böyle insanlar yazılmaya bile değmeyen, hayatta da kimseye hiçbir şey katmayan, 120 sayfalık senaryoda 've arkada hala kaymaya ve eğlenmeye devam eden insanlar vardır' cümlesi kadar kısa ve değersizler.''