Niğde'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 6 kişi yaralandı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinden Azatlı beldesine seyir halindeki Mehmet C. (28) yönetimindeki 42 FDM 72 plakalı otomobil ile Çiftlik ilçe merkezine seyir halindeki Mustafa Ç. Yönetimindeki 34 NK 6806 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri; 42 FDM 72 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Merve C. (18), Ünal Ç. (26), Derya Ç. (23), araç sürücüsü Mehmet C. (28) ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Yusuf V. (17) ve araç sürücüsü Mustafa Ç.'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ünal Ç., Derya Ç. ve Merve C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE