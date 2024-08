Niğde'de düğünde çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Niğde'ye bağlı Yeşilgölcük beldesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada; 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde meydana gelen olayda düğünde M.E.(35), M.E.(37) ile P.E.(23), D.E.(15) ve S.E. (18) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.E. ile M.E. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine düğün yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de bıçakla yaralanan 2 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılar M.E. ve M.E.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, olaya karışan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - NİĞDE