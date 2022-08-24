Muğla haber! Muğla'da toplu taşıma araçları denetlendi 3. Sayfa Haberleri Muğla 3. sayfa haberi | Muğla'da toplu taşıma araçların da meydana gelen trafik kazalarını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi. Muğla'da toplu taşıma araçların da meydana gelen trafik kazalarını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi. Toplu taşıma araçlarının karışmış oldukları trafik kazalarının önlenmesi, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin trafik kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve denetim faaliyetleri çerçevesinde Muğla- Aydın karayolu kontrol noktasında uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada toplu taşıma araçlarının takograf ve güzergah belgeleri kontrol edildi. Bazı otobüslerde hız sınırını aşan ve sürüş saatini geçen şoförlere cezai işlem uygulandı. Uygulamaya Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Şoförler Otomobilciler Odası Başkanlığı'na bağlı personeller katıldı. Denetimde 25 araç sorgulanırken 4 araca toplam 3 bin 957 TL cezai işlem uygulandı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Aydın Muğla 3. Sayfa Haberler

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