MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Müge Anlı'nın 10 Mayıs tarihli canlı yayınına ait izleme linki yayınlandı. İlgilenen izleyiciler, son bölümde yaşananları ve yeni gelişmeleri canlı olarak takip edebilirler.
Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın 10 Mayıs tarihli canlı yayınının izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde yaşanan gelişmeler ve detaylar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 10 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
- Nuran Şahin'e giderken Jandarma kontrol noktasından kaçtı. Tenha yolda ilerlerken fotokapana yakalandı.
- Gökmen'in Güney Jandarma Komutanlığının kontrol noktasına yakalanmamak için yukarı yolu kullandığı fakat yakın zamanda tenha yola da fotokapan takıldığını, Gökmen'in bundan habersiz olup o yolu kullandığı ve fotokopana yakalandığı açıklandı.
- Motosiklet bulundu, arama çalışmaları genişletildi. Nuran Şahin ve Gökmen Kaya ile ilgili çember daraldı.
- Muhabir Hüseyin hem jandarmanın hem de emniyetin sahada olduğunu, arama çalışmalarının genişletildiğini açıkladı. Jandarmanın kadavra arama köpeği Yer'in de saha olduğu belirtildi.
- Nuran Şahin'in kaybında cinayet şüphesi. ''Adının Nurgül olduğunu söyledi, define vaadi ile beni kandırdı.''
- İzleyici Nuran Şahin'in 6 yıl önce kendisini Nurgül olarak tanıtıp define vaadi ile kandırdığını anlattı. İzleyici Nuran'ın bu işte yalnız olmadığını, Ali ve Ramazan isimli kişilerle define vaadiyle dolandırıcılık yaptığını söyledi.
- 22 yaşındaki Yaser Altaş ve Meryem Nur Demirtaş aranıyor.
- 22 yaşındaki Yaser Altaş İstanbul'dan kayıplara karıştı. Yaser'in gitmeden önce ailesine not bıraktığı, "borçlarım var, telefonumu satıp ödersiniz" dediği konuşuldu. 22 yaşındaki Meryem Nur Demirtaş 7 Mayıs Salı günü İstanbul'dan kayıplara karıştı. Meryem'in 50 yaşındaki muhasebe müdürü tarafından kaçırıldı konuşuldu.