Üye Girişi
Haberler

Mersin'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan anları da görüntülendi.

Mersin'de motosikletin kamyonetin altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Emin Ehil yönetimindeki 33 ATN 920 plakalı motosikletle bulvar üzerinde seyir halindeyken Sosyal Hizmetler Merkezi önüne geldiği sırada yola çıkan A.B. idaresindeki 33 VF 394 plakalı kamyonete çarpıp altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Ehil ile arkasında oturan Deniz C. ağır yaralandı. Çevredekiler kazayı 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Ehil kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Deniz C. ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlar da kamyonetin bulvara doğru çıktığı anda motosikletin gelerek çarpma anı yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Erdemli Mersin Güvenlik Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

 Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Bakmadan Geçme

2024-2025 EĞİTİM TAKVİMİ! 2024'te okullar ne zaman açılacak? GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? Sandık Kokusu 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 162. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Türbülans Nedir ve Neden Olur? Uçak Seyahatlerinde Türbülansın Etkileri Seferberlik tüzüğü neden kaldırıldı? Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği nedir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 23. Bölüm CANLI izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sık sık idrara çıkma neyin habercisi? Günde 10 kere idrara çıkmak normal mi? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı okulu nerede? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler, konusu ne? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı özeti! 2026 UEFA Avrupa Ligi nerede oynanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title