Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Taksi Şoförü Kaldırımda Yatan Köpeği Ezdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir taksi şoförü, kaldırımda yatan köpeği fark edemeyerek ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olay hayvanseverler ve taksi şoförü arasında tartışmaya neden oldu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde taksi şoförü kaldırımda yatan köpeği fark edemeyerek ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Mardin Birinci Cadde üzeri Üçyol mevkiinde müşteri alan taksici, fark edemediği köpeği ezdi.

Yaşananlara tepki gösteren hayvanseverler ile taksi şoförü arasında tartışma yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artuklu Mardin Hayvan Hakları Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu

 Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu

Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu

 Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

 Göç İdaresi Başkanlığı: Afganlara kolay vize verileceği iddiaları gerçek dışı

Göç İdaresi Başkanlığı: Afganlara kolay vize verileceği iddiaları gerçek dışı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title