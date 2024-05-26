Mardin'de Taksi Şoförü Kaldırımda Yatan Köpeği Ezdi
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir taksi şoförü, kaldırımda yatan köpeği fark edemeyerek ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olay hayvanseverler ve taksi şoförü arasında tartışmaya neden oldu.
Mardin'in Artuklu ilçesinde taksi şoförü kaldırımda yatan köpeği fark edemeyerek ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Mardin Birinci Cadde üzeri Üçyol mevkiinde müşteri alan taksici, fark edemediği köpeği ezdi.
Yaşananlara tepki gösteren hayvanseverler ile taksi şoförü arasında tartışma yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN