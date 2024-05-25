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Kuşadası'nda virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, viraja hızlı giren bir otomobil orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre viraja hızlı girerek orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra savrulan otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde saat 20: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T.K. yönetimindeki 09 TR 513 plakalı otomobil, Yüksel Yalova Caddesi'nde ilerlerken girdiği virajı aşırı hız nedeniyle alamayarak orta refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta, yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, otomobilin gövdesinden kopan kapı, çarptığı ağacın hemen yanında bulunurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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