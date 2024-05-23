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Kuşadası'nda Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Aydın ili Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Göçmen Aydın Güvenlik Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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