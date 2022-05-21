Kuşadası'nda bir mekânda güvenlik görevlisi silahla vuruldu - Haberler

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Kuşadası'nda bir mekânda güvenlik görevlisi silahla vuruldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuşadası'nda bir mekânda güvenlik görevlisi silahla vuruldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir mekanda alkol alan iki arkadaşın arasında tartışma çıkması üzerine güvenlik görevlisi, alkollü vatandaşları çıkarmak isterken silahla vuruldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir mekanda alkol alan iki arkadaşın arasında tartışma çıkması üzerine güvenlik görevlisi, alkollü vatandaşları çıkarmak isterken silahla vuruldu. Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde bir kafede saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mekana gidip alkol alan H.B.S. ve U.Y., isimli iki arkadaş arasında sözlü tartışma çıktı. Şiddetli geçen tartışmaya mekanda bulunan güvenlik görevlisi T.A., müdahale etti. İddiaya göre belinden silahını çıkartan H.B.S., güvenlik görevlisi T.A.'ya kurşun yağdırdı. Koluna 3 mermi isabet eden T.A., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra firar eden H.B.S. ve U.Y., Kuşadası polisinin kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalandı. Silahlı saldırgan H.B.S.'nin kısa süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenlik Görevlisi, Kuşadası, Aydın, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

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