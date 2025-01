Konya'da çöken 3 katlı binanın enkazından 2 kişi sağ olarak çıkarıldı

Konya'da Selçuklu ilçesinde bir binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

5 SAAT SONRA 2 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Konya'da çöken binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının 5'inci saatinde ekiplerden müjdeli haber geldi. Telefonla kurulan irtibatın ardından çalışmalarını belirli bölgede yoğunlaştıran ekipler, enkaz altındaki yaşam üçgeninde oturur vaziyette olan 3 kişiye ulaştı. Ardından UMKE ekipleri ilk olarak Halid Elcezar (53) ile ardından yeğeni Muhammed Elcezar'ı (23), moloz yığınları arasından sağ olarak çıkardı. Enkaz çevresinden güvenli bölgeye kadar oluşturulan insan zinciri ile güvenli bölgeye taşınan 2 yaralı, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkaz altındaki diğer kişilerin çıkartılması için çalışmalar sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA: GÖÇÜK ALTINDA 3 KİŞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olay yerinden yaptığı açıklamada, "AFAD, İtfaiye, Emniyet, Jandarma 112, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'larımızdan toplam 962 personel, 216 araç şu an arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Devletin tüm kurum ve kuruluşları, büyükşehir ilçe belediyelerimiz, civar vilayetlerden AFAD koordinasyonunda gelen 12 vilayetten gelen alanında uzman arama kurtarma ekiplerimiz en fazla canlara ulaşmaya çalışıyor. Yaptığımız tespit çalışmalarına göre şu an enkazın altında 3 kişi olduğunu düşünüyoruz. AFAD Başkanımız az önce birinin daha sağ olduğu bilgisini getirdi. Temennimiz bir an önce ona da ulaşmak. Diğer 2 kişinin bulunması için radar sistemimizle tarama yapıyoruz. Şu ana kadar onların yerini belirleyemedik. Süratle onların da bulunduğu yerleri tespit ederek çıkartılmaları için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Gelişmeleri anlık olarak paylaşacağız. Bir yandan savcılarımızın soruşturması sürüyor. Buna sebebiyetin ne olduğunu mutlaka ortaya çıkartacağız" dedi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Konya'da 4 katlı binanın çökmesi ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Tunç konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını diliyorum. Devletimizin ilgili kurumları tarafından arama kurtarma çalışmaları kesintisiz şekilde devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve kazadan muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

14 DAİRENİN 12'Sİ BOŞ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çöken binada bulunan 14 daireden 12'sinin boş olduğuna dair bilgi aldıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Altay mesajında "Çöken binada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bina kentsel dönüşüm kapsamında değil, iskan ruhsatı olan bir bina. Bina ile ilgili resmi kurumlara yapılan bir şikayet veya başvuru yok. Görgü tanıklarının ifadesi ve tespitlerimize göre 14 dairenin 12'sinin boş olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

UNUTTUĞU ANAHTAR SAYESİNDE KURTULDU

Çöken binadan son anda kurtulan Suriye uyruklu Muhammed Veli Kahya, "İşten geliyordum. Eşim aradı, 'Bina çöküyormuş, bizi evden çıkarıyorlar' dedi. Eve geldim. Ailem dışarı çıkmıştı. Benim 7 aylık çocuğum var. Ona kıyafet almak için eve çıktım. Anahtar olmadığı için binadan çıktım. 3 saniye içinde bina çöktü. Ben binadan çıkarken bu binada oturan komşum Muhammed, ailesini çıkarmak için merdivenlerden çıkıyordu. Babası engelli birisiydi. Daha önce binada çökme emaresi görmedik." dedi. Yıkılan binanın çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

ZEMİN KATTAKİ BALIKÇIYA AİT İŞ YERİNDE KOLAN KESİLDİĞİ İDDİASI

Binanın zemin katında yeni açılan balıkçıya ait iş yerinde ise genişletme çalışmaları kapsamında kolan kesildiği iddia edildi.

SESLERİ DUYDU, ZİLLERE BASIP ONLARCA CANI KURTARDI

Öte yandan, henüz belirlenemeyen nedenle çöken binanın zemin katından gelen sesleri duyduktan sonra uyarı için zillere basan bir kişi, onlarca insanın canını kurtardı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Ali Hüseyin isimli gencin, herkese, "Binadan çıkın" diye bağırdığı da ortaya çıktı. Bir televizyon kanalına konuşan Hüseyin, o anları şöyle anlattı: "Bir ses duymaya başladık, sesi duyduktan sonra herkesin ziline bastım. Herkes çıksın diye uyardım. Çoluk çocuk kalmadan herkesi çıkarmaya çalıştık. Tam çıktıktan sonra bina yıkıldı. Benim bildiğime göre binada kimse kalmadı. En son ben çıkmıştım. Evlerin hepsi doluydu. Bizim akrabalarımızdan haberim yok. Ben yıkıldıktan sonra ne olduğunu bilmiyorum, gözlerimi kapattım. Ağabeyim beni kaldırıp ambulansa getirmiş."