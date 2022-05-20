Konya'da aranan 32 kişi yakalandı - Haberler

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Konya'da aranan 32 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da aranan 32 kişi yakalandı

Konya'da, haklarında 1 yıldan 28 yıla kadar çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama emri bulunan 32 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Konya'da, haklarında 1 yıldan 28 yıla kadar çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama emri bulunan 32 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Huzur ve Güven Şehri Konya ilkesi doğrultusunda il merkezinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda "Hırsızlık, taksirle ölüme sebebiyet verme, kasten yaralama, silahlı tehdit ve şantaj" gibi suçlardan aranan, 1 yıldan 28 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 32 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere ve cezaevine teslim edildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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