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Kırşehir'de Interpol ve Europol tarafından aranan DEAŞ üyesi yakalandı

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Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lıdan biri tutuklandı. Tutuklanan DEAŞ üyesi Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, diğer üye ise sınır dışı edildi.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lıdan biri tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda geçmiş yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, çatışma bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eyleme katıldıkları ve Interpol tarafından terör suçundan kırmızı bültenle uluslararası aranma kaydı bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu H.M.S.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

S.A.İ.A. ise Göçmen Kaçakçılığı ekiplerine teslim edilerek sınır dışı edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırşehir Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Cezaevi Terör Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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