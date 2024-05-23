Kırşehir'de Interpol ve Europol tarafından aranan DEAŞ üyesi yakalandı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lıdan biri tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda geçmiş yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, çatışma bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eyleme katıldıkları ve Interpol tarafından terör suçundan kırmızı bültenle uluslararası aranma kaydı bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu H.M.S.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

S.A.İ.A. ise Göçmen Kaçakçılığı ekiplerine teslim edilerek sınır dışı edildi. - KIRŞEHİR