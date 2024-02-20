Üye Girişi
Haberler

Kilis'te DEAŞ Teröristi Yakalandı

Güncelleme:

Kilis il Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bir terörist yakalandı.

Kilis'te DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 1 terörist yakalandı.

Kilis il Emniyet Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik kent genelinde operasyon başlattı. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, eylem hazırlığında olan bir şüpheli Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kilis Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe Yıldız kimdir? 20 Şubat Yemekteyiz 'Ayşe' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı? 3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? Baharın habercisi cemrenin 3.'sü ne zaman düşecek? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu? 21 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Derya Durmuşlar neden öldü? Derya Durmuşlar kimdir? KIZIL GONCALAR ZEYNEP KİMDİR? Mina Demirtaş kaç yaşında? FIP nedir? Kedilerde FIP hastalığı nedir? Tedavisi var mı? Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? 2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title