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Keşan'da köy okullarının öğrenci servisleri denetlendi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köy okullarının öğrenci servisleri denetlenerek sürücüler bilgilendirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köy okullarının öğrenci servisleri denetlenerek sürücüler bilgilendirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması Timleri tarafından, Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy-Seydiköy yolu üzerinde taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçları kontrol edilerek denetlendi. Ayrıca, eğitim ve öğretim yılında herhangi bir üzücü olaya sebebiyet vermeden taşımalı eğitime devam edilmesinin sağlanması amacıyla temel trafik konuları hakkında bilgilendirme yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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