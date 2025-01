Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama, 22 Gram Madde Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 22 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; M.E., E.E., M.E. ile hakkında 'yağma' suçundan 22 yıl 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.D. yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 4 parça halinde 22,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.E., E.E. ve M.E. hakkında işlem başlatılırken cezaevi firarisi M.D. ise cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ