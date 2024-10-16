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Kastamonu'da Polis Eşini Vurarak Öldürdü, Cenazesi Ankara'da Toprağa Verildi

Kastamonu'da Polis Eşini Vurarak Öldürdü, Cenazesi Ankara'da Toprağa Verildi
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Kastamonu'da tartıştığı polis eşi tarafından vurulan Burçin Sevgi Telli, Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı. Olayın ardından polis memuru E.T. teslim oldu.

Kastamonu'da tartıştığı polis eşi tarafından vurularak öldürülen kadın Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi'nde yer alan bir evde meydana geldi. İddialara göre, polis memuru E.T. ile aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olan eşi Burçin Sevgi Telli arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.T. beylik tabancasıyla eşine ateş etti. Olayın ardından sağlık ekiplerini arayan E.T., eşini öldürdüğünü itiraf etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru ise polise teslim oldu.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Telli'nin cenazesi yakınların tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan teslim alınarak Ankara'ya getirildi. Genç kadın için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Telli'nin cenazesi namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Politika 3-sayfa ankara Polis Suç

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