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Karısını Boğarak Öldüren Kocaya Müebbet Hapis Cezası

Karısını Boğarak Öldüren Kocaya Müebbet Hapis Cezası
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Esenyurt'ta, eşi Melike Can'ı boğarak öldüren Sebahattin Can, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın iyi hal indirimi uygulanarak cezasının müebbet hapse düşürdüğünü belirtti.

Karısını boğarak öldüren koca müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 2021 yılında tartıştığı eşi Melike Can'ı boğarak öldüren Sebahattin Can hakkında karar açıklandı. Mahkeme Sebahattin Can'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme sanık Can'ın müebbet hapsine hükmetti.

Esenyurt'ta 27 Eylül 2021'de Sebahattin Can, tartıştığı eşi Melike Can'ı çocuğunun gözlerinin önünde boğarak öldürmüştü. Sebahattin Can ardından yaşadığı apartmanın penceresinden "Eşimi öldürdüm polisi arayın" şeklinde bağırmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Sebahattin Can'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Olaya ilişkin Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sebahattin Can ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu. Raporda sanık Can'ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı maktul Melike Can'ın resmi nikahlı eşi olan sanık Sebahattin Can ile arasında bir süreden beri anlaşmazlık ve tartışmalar yaşadığını, olay günü de yaşanan tartışma neticesinde sanığın maktulün boğazını elleriyle sıkıp boğmak suretiyle öldürdüğünü belirtti. Mütalaada, sanık Sebahattin Can hakkında 'eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Söz verilen sanık Can "Pişmanım" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme sanık Sebahattin Can'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları, sanık hakkındaki takdir olan cezanın geleceği üzerindeki etkileri, sanığın geçmişi ve sosyal ilişkileri indirim sebebi kabul edilerek ceza müebbet hapis cezasına düşürüldü.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Melike Can ile sanık Sebahattin Can'ın resmi nikahlı evli oldukları, aralarında bir süreden beri anlaşmazlık ve tartışmaların yaşandığı belirtilmişti. Sanık ile maktulün 27 Eylül 2021'de Esenyurt'taki evlerinde tartışma yaşandığı aktarılan iddianamede, sanığın maktulün boğazını elleriyle sıkıp boğarak öldürdüğü açıklanmıştı. Maktul Melike Can'ın arkadaşı olan Fatma isimli vatandaş ise soruşturma çerçevesinde alınan beyanında "3 hafta kadar önce dışarda birlikte dolaşırken, sanık Melike'yi arayarak hakaret etti. Melike 'bu adam beni tehdit ediyor beni öldürecek' dedi" şeklinde beyanda bulunmuştu. Sanık Sebahattin ise ifadesinde olay günü maktul ile tartıştıklarını ve ne yaptığını hatırlamadığını söylemişti. İddianamede, sanık Sebahattin Can'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa

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