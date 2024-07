İzmir'de kafe önünde çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aracını kafe önüne park edenlerle kafe çalışanları arasında çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralanmıştı. Olaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Bulvarı'nda bulunan bir kafenin önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne araçla gelen ve otomobili park etmek isteyen A.S. ve M.M.S.'yi, iş yeri çalışanları otomobili park etmemesi gerektiği konusunda uyarmıştı. Bu esnada A.S. ve M.M.S. iş yeri çalışanları ile ağız dalaşına girince tartışma bir anda alevlenerek kavgaya dönüşmüştü. Bunun ardından iş yeri sahibi O.B. de olaya müdahale etmek istediği esnada iddiaya göre iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya maruz kalmıştı. Bıçağın denk gelmediği iş yeri sahibi O.B de arabasından tabancasını alarak önce havaya ateş açmıştı. O esnada iki kişinin saldırıları devam edince, iş yeri sahibi O.B. de A.S. ve M.M.S.'ye ateş açmıştı.

Ateş sonucu A.S. vücuduna isabet eden 6 mermi, M.M.S. ise ayak bileği ve kasığına denk gelen mermilerle yaralanmıştı. Kargaşa esnasında iş yeri çalışanlarından M.K.K.'nin de bacaklarına isabet eden mermiyle yaralandığı öğrenilmişti.

Tedavileri sürüyor

Polis ekipleri bölgede çevre güvenliğini sağlarken yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.S. ve M.M.S.'nin tedavilerinin sürdüğü, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iş yeri çalışanı M.K.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş yeri sahibi tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saha ve analiz çalışmaları yürüten Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen A.K., Ö.D., F.A ve M.T.'yi gözaltına almıştı. İş yeri sahibi O.B.'nin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Avukattan açıklama

Öte yandan iş yeri sahibi O.B.'nin avukatı Şehmuz Bedir ise, "Müvekkilim O.B.'nin işletmekte olduğu kafenin otopark kısmına yaya geçişini engelleyecek biçimde araçlarını park ederek oradan ayrılmak üzere olan A.S. ve M.S. iş yeri çalışanı A.K tarafından uyarılmıştı. M.S.'nin sert tepki vermesi üzerine bu kez aracın ne kadar süre duracağını sormasının ardından oğlu A.S.'nin bu iş yeri çalışanına 'sana ne' diyerek devamında küfürle karşılık verdiği, ardından bunu duyan diğer iş yeri çalışanı F.A.'nın küfür eden A.S.'yi küfür etmemesi konusunda uyardığı, bu kez iki şahsın iş yeri çalışanlarını darp etmeye başladıkları, hemen ardından bu saldırgan şahıslara engel olmak üzere kafeden çıkan müşteriler ile hemen akabinde arbedenin olduğu yere gelen işletme sahibi O.B.'ye bıçak çekilerek orada bulunanlara saldırgan M.S. ve A.S. tarafından önce rastgele bıçak savrulduğu, aynı anlarda müşterilerden G.Ö.'ye doğru hedef gözeterek bıçak sallandığı ancak diğer müşteri Ö.D. tarafından M.S.'nin ittirilmesi nedeniyle bu bıçaklı hamlenin isabet ettirilemediği görülmektedir. Saldırının bu boyuta varması nedeniyle müvekkilim O.B.'nin aracına doğru koşturup gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel hayati tehlike oluşturacak yaralanmaları önlemek amacıyla otoparktaki aracından taşıma ruhsatlı silahını almıştır. Bu sırada saldırgan şahıslardan M.S.'nin bıçakla iş yeri çalışanları A.K. ile F.A.'nın arkalarından kovaladığı, bu çalışanların kafe içerisine kaçtıkları, bu kez onları bırakıp o sırada oğlu olan diğer saldırgan A.S.'nin fiziksel darbına maruz kalan iş yeri çalışanı M.K.K.'ye doğru arkasından bıçakla yöneldiği esnada müvekkilim O.B., bıçaklı saldırıyı gerçekleştirmek üzere olan M.S.'ye doğru bıçağını atması konusunda bağırarak havaya doğru 3 el uyarı ateşinde bulunduğu görülmüştür. Ancak buna rağmen bıçağını bırakmayan ve saldırıyı durdurmayan M.S. ve A.S.'nin yanına gelerek saldırıyı sona erdirebilmek amacıyla saldırıyla orantılı olarak yere doğru ateş etmek durumunda kalmış, bu sırada fiziki saldırıya uğrayan ve bıçaklı saldırıya uğramak üzere olan iş yeri çalışanı M.K.K. de yaralanmıştır" ifadelerine yer verdi. - İZMİR