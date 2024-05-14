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İzmir'de Eski Eşini Öldüren Adam İntihar Etti

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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kişi, eski eşini babasının evinde öldürdükten sonra intihar etti. Olayda bir kadın hayatını kaybetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kişi, eski eşini babasının evinde iki el ateş ederek öldürdü ardından silahla kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, İzmir'in Selçuk ilçesi 14 Mayıs Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Birkan Erkan (38), bir süre önce boşandığı eşi Sevim Duman'ın (34) babasının evine gitti. İkili arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Birkan Erkan, eski eşi Sevim Duman'a yatak odasında tabancayla iki el ateş etti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İçeriden gelen gürültülerin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Erkan'ı pencerenin önünde ayakta dururken gördü ve sakin olması yönünde uyarılarda bulundu. O sırada Erkan, elindeki tabanca ile kendi kafasına bir el ateş etti. Ekipler, evin penceresini kırarak içeri girdi. Ağır yaralanan Erkan, kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

3 adet suç kaydı varmış

Öte yandan Birkan Erkan hakkında 1 aylık tedbir kararının uygulandığı, kararın 23 Mart tarihinde sonra erdiği ve 'hakaret, tehdit, kapkaç ile kasten yaralama' olmak üzere toplamda 3 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Selçuk Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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