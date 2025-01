İzmir'de Eczacı Cinayeti İddianamesi Hazırlandı: Kapıcı ve Elektrikçiye Müebbet İstemi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, eczacı Birsen Bayraktar'ın (73) evinde öldürülmesi olayına ilişkin 4 yıl sonra iddianame hazırlandı. İddianamede, olayın yaşandığı saatlerde kapı önünde görülen sonrasında ise çöpe atıldığı belirlenen iş ayakkabısının sahibi apartman kapıcısı Uğur C. (39) ile binada oturan elektrikçi Hakan H. (60) hakkında 'kasten öldürme'den müebbet ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından 15'er yıla kadar, kapıcının eşi Müjde C. (34) için ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca iddianamede 2 sanık hakkında tutuklama talep edildi.

Olay, 14 Nisan 2020'de, Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Apartmanda yalnız yaşayan Birsen Bayraktar'dan haber alınamayınca Ukrayna'da yaşayan oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu (45) ve komşuları, durumu polise bildirdi. İhbarla üzerine gelen polis ekipleri, kapısını çilingire açtırarak girdiği evde holde, Birsen Bayraktar'ın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Başta düşerek yaşamını yitirdiği sanılan Bayraktar'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopside öldürüldüğü belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nun 18 Aralık 2020 tarihli raporunda, Bayraktar'ın künt kafa travmasına bağlı kubbe kemiğindeki kırık, beyin zarları arasındaki kanama ve boynuna uygulanan bası nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

BİNLERCE VERİ VE FOTOĞRAF İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti çözmek için 4 yıl boyunca çalıştı. Polis ekipleri, komşuların ifadelerinden Bayraktar'ın evinden olay günü ses duyulduğunu, kapıya giderek zili çaldıklarını, bu esnada kapının önünde iş güvenliği ayakkabısına benzer bir ayakkabı gördüklerini ancak kapı açılmayınca üst kata çıktıklarını tekrar geri döndüklerinde ise ayakkabının olmadığı bilgisine ulaştı. Olayın, ceset bulunmadan 1 gün önce komşuların gürültü duyduğu akşam saatlerinde olduğu değerlendirildi. Cinayet Büro dedektifleri, binanın girişini gören kameraya ait 96 saatlik görüntüyü defalarca izledi. Görüntülerde binaya giren ya da çıkan yabancı birinin olmadığını tespit edildi. Dedektifler, Bayraktar'ın cep telefonunda bulunan 116 bin 300 veri ile 6 bin 500 fotoğrafı tek tek inceledi.

Polis, Bayraktar'ın telefonundaki fotoğraflardan 2'si üzerine yoğunlaştı. Birsen Bayraktar'ın cep telefonuyla çekilen fotoğrafta sitede görevli apartman görevlisi Uğur C.'nin ayağındaki ayakkabının, komşuların kapı önünde gördüğünü söyledikleri ayakkabıyla aynı olduğu tespit edildi. Ekiplerin Uğur C.'nin eşi Müjde C.'nin ifadesinden, cinayetten sonraki gün ayakkabının çöpe atıldığını da belirledi. Buna karşın öldürülen Bayraktar'ın evindeki 4 bin dolar ile 22 bin 800 TL tutarındaki paraya ise dokunulmadığı görüldü. Polis bunun üzerine komşuların zili çalması sonucu panikleyen şüphelilerin parayı alamadan kaçtıkları üzerine yoğunlaştı.

GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri, şüpheli olarak geçen yıl 6 Mayıs'ta binanın kapıcısı Uğur C., eşi Müjde C. ve olaya iştirak ettiği gerekçesiyle aynı apartmanda yaşayan ve binanın tamirat işleriyle uğraştığı da öğrenilen elektrikçi Hakan H.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı.İDDİANAME HAZIRLANDIKarşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp, 24 Aralık'ta 3 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. 38 sayfalık iddianamede kapıcı Uğur C. ile apartmanda oturan elektrikçi Hakan H. hakkında 'kasten öldürme' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından müebbet ve 15'er yıla kadar hapis, Müjde C. için ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

POLİS VE SAVCILIĞIN TESPİTLERİ İDDİANAMEYE GİRDİ

İddianamede cinayetle ilgili polisin ve savcılığın tespitlerine de yer verildi. Yakınlarının ifadesine göre öldürülen Birsen Bayraktar'ın, evinin alt ve üst kilitlerini sürekli kilitlediği ayrıca tanımadığı kimseyi eve almadığına iddianamede yer verildi. O dönem pandemi nedeniyle evden çıkamayan Bayraktar'ın, kapıcı Uğur C. ve binada oturan elektrikçi Hakan H.'den market alışverişleri için yardım aldığının da tespit edildiğine dikkat çekildi. Yine iddianamede Birsen Bayraktar'ın, pandemi nedeniyle birikimlere el konulacağı yönünde edindiği yanlış bir bilgi nedeniyle korktuğu, bu nedeniyle olaydan 1 gün önce bankadaki 4 bin dolar ve 22 bin 800 TL tutarındaki parasını çekmeye yanında Hakan H. ile gittiği iddianameye girdi. İddianamede, daha önce de Ukrayna'daki oğlunun yanına gittiğinde Birsen Bayraktar'ın evinin vitrinindeki bazı altınlarının çalındığına da dikkat çekildi.

EŞİNE 'BİRSEN HANIM'IN PARASINI ÇALACAĞIM' DEMİŞ

Kapıcı Uğur C.'nin eşi Müjde C.'nin savcılıktaki ifadesinde iddianamede yer aldı. Müjde C. ifadesinde, "Birsen Bayraktar'ın eşimle arası çok iyiydi. Her türlü ihtiyacı için eşimi çağırırdı. Birsen Hanımın bankayla ilgili para çekme işleriyle ise Hakan H. ilgilenirdi. Hakan'a çok güvenirdi. O da onun evine sıklıkla girerdi. Olaydan bir gün önce eşim bana, Hakan'ın Birsen Hanım ile bankadan parasını çektiğini anlattı. Ardından da Birsen Hanım'ın parasını çalacağını söyledi. Kendisine kızdım. 'Paraya ihtiyacımız yok, sakın öyle bir şey yapma' dedim. Bana cevap vermedi" dediği belirtildi.

'HEP KAPICILAR SUÇLUDUR'

Müjde C.'nin ifadesinin devamında ise polislerin eşi Uğur C.'nin bir ayakkabısına bakıp, fotoğrafını çektiklerini belirtip, "Daha sonra eşimin ifadesine başvuruldu. Eşim eve dönünce bana, 'Bu ayakkabıyı neden polise gösterdin' dedi. Sonra da sadece bu ayakkabısını çöpe attı. 'Madem suçsuzsun neden ayakkabıyı çöpe attın' diye sordum. 'Biri evin önündeki bu ayakkabıydı, derse yanarım. Zaten böyle durumlarda hep kapıcılar suçludur' diye konuştu. Bu olaydan sonra eşimin Hakan'la görüşmeleri de devam etti" dediği de kaydedildi.

SÖZLERİYLE DOLAYLI OLARAK SUÇUNU İKRAR ETTİ İDDİASI

İddianamede olaya ilişkin çeşitli tespit ve çelişkilere de değinildi. Birsen Bayraktar'ın, bankadan tüm parasını çektiğini şüpheli Hakan H. ile Uğur C.'ye söylediği, olay gecesi şüpheli Uğur C.'nin eve hiç gitmediği halde eve gittiği konusunda yalan beyanda bulunduğu belirti. Uğur C.'nin aksine Hakan H.'nin ise beyanından Birsen Bayraktar'ın öldürüldüğü gece Uğur C. ile birlikte oldukları söylediği ifade edildi.

Birsen Bayraktar'ın dairesinin elektriğinin kesik oluşu ve çatı katında bulunan elektrik panolarının ve dairelerin şalter anahtarlarının sadece şüpheli Uğur C.'de olduğu, kolluk görevlileri içeriye girdiğinde dairenin elektriğinin olmadığına dikkat çekildi. Uğur C.'nin çatı katındaki elektrik panosundan öldürülen Bayraktar'ın dairesinin elektriğini açtığı, bu şekilde kolluk görevlilerinin çalışmaya başladığına dikkat çekildi. Kolluk görevlileri daireye ilk girdiklerinde çilingirin de beyanlarından anlaşılacağı üzere yerde yatar vaziyette bulunan Birsen Bayraktar'ın bir rahatsızlık nedeniyle veya bayılması ihtimali olmasına karşın şüpheli Uğur C.'nin 'Kim yaptı Birsen Teyze, daha dün birlikteydik. Hiçbir şey de duymadık. Daha dün akşam işini yaptım. Ne oldu sana, seni kim bu hale getirdi' diyerek Bayraktar'a yönelik eylemi gerçekleştiren kişi olduğunu dolaylı olarak ikrar ettiğine yer verildi.Uğur C. ve Hakan H. savunmalarında aksini inkar etmelerine rağmen öldürülen Bayraktar'ın evine aldığı kişiler olduğuna da dikkat çekildi.

TUTUKLAMA TALEBİ ÇIKARILMASI İSTENDİ

İddianamede, soruşturma aşamasında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Uğur C. ve Hakan H.'nin yeterli maddi delil bulunmasına rağmen adli kontrol şartı bile konulmadan serbest bırakıldığına dikkat çekilip, haklarında tensiben tutuklama talebi çıkarılmasına karar verilmesi talep edildi. Ayrıca Hakan H. için öncelikle yurt dışına çıkış yasağı olmak üzere güvenlik tedbirleri alınması da istendi.

Kafkas Gence Karadağoğlu, annesini öldüren sanıklara en ağır cezanın verilmesini isteyip, "Adalete güveniyorum. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağım" dedi.