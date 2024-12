Sarıyer'de denize düşen iki kardeş Çanakkale'de aranıyor

İstanbul Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe Can (29) ve Velat Can (23) için Çanakkale'de de arama çalışması başlatıldı. Olay, Sarıyer Rumeli Hisarı'nda, 23 Kasım'da meydana geldi. Ayşe Can dengesini kaybederek denize düştü. Ablasının düştüğünü gören Velat Can da denize atladı. İki kardeş şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle kısa sürede gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine, Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI HAVADAN VE KARADAN DEVAM EDİYOR

Denize düşen iki kardeşin bulunması için arama yapılan alan genişletildi. İki kardeş için Çanakkale sahilinde de arama çalışması başlatıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polis Eğitim Merkezi, Deniz Hava Üs Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Arama Kurtarma ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri havadan ve karadan destek veriyor. Ekiplerin, sahil şeridini doğudan batıya doğru tarayarak ilerleyeceği belirtildi.