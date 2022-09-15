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Isparta haber | Gönen'de öğrenci servisleri denetlendi

3. Sayfa Haberleri

Isparta haber | Gönen'de öğrenci servisleri denetlendi

Isparta 3. sayfa haberi... Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri Okul Servislerine sıkı denetimlerine devam ediyor.

Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri Okul Servislerine sıkı denetimlerine devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri Gönen - Bandırma karayolunda okul servislerini denetledi. Ekipler, araçların donanımlarını kontrol ederken öğrencilerin de kemerleri takılı olup olmadığını kontrol ettiler. Eksiği bulunan araçlara cezai işlem uygulandı. Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerinin denetimleri her gün devam edeceği ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bandırma Jandarma Hisarcık Gönen 3. Sayfa Haberler

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