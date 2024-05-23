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Isparta'da Avukatlık Bürosuna Uyuşturucu Operasyonu

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Isparta'da narkotik ekipleri tarafından bir avukatlık bürosuna düzenlenen operasyonda bir avukat, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

Isparta'da narkotik ekiplerince avukatlık bürosuna düzenlenen operasyonda bir avukat "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapma suçundan gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Isparta merkeze bağlı 6 Mart Caddesi üzerinde bulunan bir avukatlık bürosuna operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda R.Ö. isimli avukat hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı. Avukat R.Ö ekipler tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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