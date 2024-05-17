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İnegöl'de kavga sonucu ağır yaralanan çocuk yaşam mücadelesi veriyor

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada darp edilen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuk yaşam mücadelesi verirken, 2 saldırgan gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada darp edilen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuk yaşam mücadelesi verirken, 2 saldırgan gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. H.K.(14) iddiaya göre, sosyal medyada tartıştığı Y.G. (16) ile İstiklal Caddesi'nde karşılaştı. Y.G. (16) ve arkadaşı S.E. (17) ile, H.K.'ya saldırdı. İki saldırgan, H.K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

Kalbi durdu

Yumruk ve tekme darbeleri alan H.K., ağır yaralanırken kalbi de durdu. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler S.E. (17) ve Y.G. (16) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Çocuk Kavga Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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