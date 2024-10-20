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Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

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Yenidoğan çetesinin tüm tehditlerine rağmen, soruşturmayı yürütmeye devam eden cesur savcının, kendisini tehdit eden bebek katilleri ile aynı karede olduğu bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Türkiye Yenidoğan çetesini bir savcıyı makamında tehdit etmeleriyle tanıdı. Soruşturma savcısını tehdit eden Mustafa Kemal Zengin gözaltına alındı. Şu anda soruşturmada tutuklu bulunan 22 kişiyle cezaevinde. Çetenin makamında tehdit ettiği savcının, bebek katillerinin her an enselerinde olduğu ortaya çıktı.

100 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA SAVCIYI VURACAKMIŞ

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu ilçesinde gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden "yenidoğan" çetesi üyesi 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında savcıyı vurmayı hedefleyen Mustafa Kemal Zengin itirafçı oldu. Tetikçinin savcıyı vurmak karşılığında 100 bin dolar alacağını söylediği bildirildi. İtirafçı olan tetikçi Mustafa Kemal Zengin, ters kelepçe ile adliyeye getirildi.

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Türkiye, Yenidoğan çetesini, cesur bir savcının makamında tehdit edildiği anları kaydetmesiyle tanıdı. Her türlü tehdide rağmen soruşturmayı sürdüren cesur savcının, bu bebek katillerinin her an enselerinde olduğunu gösteren bir fotoğraf karesi olduğu ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde Zengin'in adliyeye getirildiği anlarda, tehdit ettiği savcının da adliye girişinde kendisini beklediği görüldü. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan çetesinin uzun zamandır gizli yürüyen bir soruşturma olduğunu, çete üyelerinin soruşturma savcısını tehdit etmesiyle birlikte kamuoyunun bu canilerden haberdar olabildiğini açıklamıştı.

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti. Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen Mustafa Kemal Zengin'in görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi Yenidoğan Güvenlik 3-sayfa Hukuk Yaşam Bebek

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Yorumlar (18)

Volkan Cetin:

halen anlam veremiyorum devletin savcısını makamında tehdit edecek cesareti bulacak kadar arkaları nasıl bukadar güçlü

131
1
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Cem Demirkaya:

Bu cesur savcımızı en üst makama getirin. Aldığı maaş yediği ekmek helali hoş olsun.

108
1
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Furkan Kutlay:

Devleti tehtit edecek kadar hayasız edepsiler kim bunlara bu kadar fırsat verdi acaba ??

67
3
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trading viev:

bunlar idam edilmezse herşey boş.yat çık

50
0
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Koray GENÇ:

Alll sana fotoğraf!!! Savcıya benle beraber fotoğraf çektirip instagramda paylaşıp misafirim geldi olarak yayınlayacaksın diyerek ahkam kesiyodun, isteğin oldu, adam gibi kanun adamlarına selam olsun

32
0
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Selahattin Gurbuz:

Birilerinin kuyruguna basıldıysa ve bu şahıslar güçlüse daha önce çok sürgünler görevden alınmalar gördük bakalım bu dürüst korkusuz savcımızı nereye sürecekler yada daha iyi bır makama gelecekmi

20
0
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HainKOXPER :

helal yiğidimize bu kansızlara karşı dimdik devletin duruşunu gösteriyor

20
0
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BLACK LİON LİON:

Görevden alırlar bu savcıyı yazdım buraya.

12
3
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Oğuzhan Savaş:

Soytarılar ters kelepçeyi yersiniz öyle

12
0
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Erol Birol :

Ülkenin çivisi yerinden çıkmış.

11
1
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