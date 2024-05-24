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Gaziantep'te 266 Şahıs Tutuklandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen mercek operasyonları sonucunda 266 şahıs tutuklandı. Operasyonlar sırasında uyuşturucu ve silah da ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından mercek operasyonları kapsamında 266 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mercek operasyonları kapsamında son iki hafta içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması yönelik operasyon yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından icra edilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 844 şahıs yakalandı. 266 şahıs tutuklandı.

Ayrıca operasyonlar sonucunda; 109 gram kubar esrar, 44 gram metamfetamin, 20 adet ecstasy ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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